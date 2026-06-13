卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さんが１３日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。約３年ぶりの地上波テレビ出演で再婚相手の人柄などを赤裸々に語った。福原さんは２０１６年９月に卓球男子で元台湾代表の江宏傑さんと結婚し、長女と長男が誕生。２１年７月に離婚が成立後、長男の親権を巡って対立するも、親権は共同で持つことで合意していた。昨年１２月、一部週刊誌のインタビューで再婚と妊娠を公表した。