巨人の佐々木俊輔外野手（２６）が１３日の西武戦（ベルーナ）を欠場した。この日、グラウンドに姿は見せたものの試合前練習は不参加。佐々木は１０日の楽天戦（楽天モバイル）で右脇腹に死球を受けており、１３日朝にこの部位について痛みを訴えたと橋上監督代行が明かした。さらに「今病院に検査に行っています。結果次第になると思います」と今後の見通しを明かした。佐々木は前日１２日の同戦まで４試合連続でスタメン出