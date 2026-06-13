シーズン24まで続く人気ドラマ「相棒」（テレビ朝日系）は、他の刑事ドラマと何が違うのか。社会学者の太田省一さんは「紅茶や落語、クラシック音楽など、幅広い趣味を持つ主人公・杉下右京には、『税金の無駄遣いだ』と毛嫌いしているものがある」という――。※本稿は、太田省一『「相棒」大全25周年を迎えた傑作刑事ドラマ大研究』（星海社新書）の一部を再編集したものです。写真＝スポーツニッポン新聞社／時事通信フォト映