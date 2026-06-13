【モデルプレス＝2026/06/13】乃木坂46の元メンバーで、現在はモデル・クリエイティブディレクターとして活動している川後陽菜が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】28歳元乃木坂「小顔際立つ」個性派コーデ着こなす◆川後陽菜、美脚披露川後は、エッジの効いたフェミニンスタイルで登場。格子状のデザインが施され