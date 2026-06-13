俳優チャン・ドンゴン、女優コ・ソヨン夫婦が、インターナショナルスクールに通う子供の卒業式に出席した近況が公開された。去る6月12日、ダンサーのポッピンヒョンジュンは、自身のSNSに「お祝いしてください。今日はナム・イェスルの卒業式です。もう中学卒業だなんて」という文章とともに複数の写真を投稿した。【写真】チャン・ドンゴン、卒業式でダンディーに公開された写真のなかには、娘の卒業式に出席したポッピンヒョンジ