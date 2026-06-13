【モデルプレス＝2026/06/13】Netflixの恋愛サバイバル番組「脱出おひとり島」シーズン1に出演したインフルエンサー・モデルのシン・ジヨン（Shin Ji-yeon）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】Netflix恋愛リア参加美女「大人の色気」レースキャミ×スリットで夏っぽコーデ◆シン・ジヨン、夏っぽコーデで登場ウエ