どんよりした空気が立ちこめる梅雨。気分が晴れないのは仕方がないかもしれませんが、だからといって不機嫌な彼女をそのまま放っておくと、二人の間に漂う空気まで不穏なものになってしまいそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性381名に聞いたアンケートを参考に「雨で不機嫌な彼女のテンションを上げるセリフ」をご紹介します。【１】「雨でも晴れでも、君といられれば俺は幸せ！」と甘い言葉を掛ける「女の私よりかわ