ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―ＢにはＪ２磐田のＧＫ川島永嗣（４３）や、Ｊ３福島所属のカズことＦＷ三浦知良（５９）、Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３９）ら元日本代表の豪華な顔ぶれが集結した。川島は、１回戦の２点ビハインドで迎えた１５分から途中出場。槙野監督の指令からＣＫの場面では相手ゴール前まで攻め上がった。「リスクを背負ってだいぶスプリント