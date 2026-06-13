◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子１００メートル障害決勝は、昨年の東京世界陸上代表の中島ひとみ（長谷川体育施設）が１２秒７７（追い風０・６メートル）で初優勝を飾った。１２秒８３の２位に福部真子（日本建設工業）、１２秒８６の３位に青木益未（七十七銀行）が続いた。中盤まで福部が先攻したが、終盤に中島が逆転。力強いガッツポーズをしながら初優勝をかみしめた。