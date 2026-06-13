◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害予選（３組）が行われ、２組目に出場した後藤大樹（洛南高）が、４８秒３１をマークし、従来の記録を０．７秒以上上回る日本高校記録を樹立。高校生史上初となる４８秒台をマークした。後藤は同組１着で、１４日に行われる決勝に進出した。短髪の高校２年生が、とんでもない記録を打ち立てた。後藤は「信じられない気持ち。今まで聞いた