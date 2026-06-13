◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が初回に適時二塁打を放って先制した。０―０の初回、松本剛の安打や盗塁で２死二塁。ダルベックは西武の先発・隅田の変化球を捉えて左中間への適時二塁打を放ち、巨人は先制した。ダルベックはこの日「４番・ＤＨ」でスタメン出場。わずか２安打で完封負けを喫した前日１２日の同カードでも、チームで唯一ヒットを放