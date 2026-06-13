◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）中日は今季４度目のサヨナラ負けで３連敗を喫した。今季は２１勝４１敗１分けとなり、借金は今季ワーストの２０に膨れあがった。先発の松葉が３回に２点を先制されると、打線は福島を打ちあぐね、４回に暴投で１点を返すのがやっとだった。サノーを今季初めて４番で起用するなど打線を変更。２点ビハインドの９回は、２死満塁から鵜飼の