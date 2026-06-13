◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―１６ＤｅＮＡ（１３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・サブロー監督（５０）は試合後、先発して１回１／３、７失点で５敗目を喫した田中晴也を１４日にも出場選手登録抹消する考えを明かした。サブロー監督は勝てば貯金１という試合の先発を田中に託したが、背信投球。「がっかりしました。今後、彼にはもう先発の枠を与えないと。ファームでしっかり結果を残して自分で勝ち取れと言お