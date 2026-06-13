◇プロ野球セ・パ交流戦 DeNA 16-6 ロッテ(13日、ZOZOマリン)ロッテとの2戦目に大勝したDeNA。試合後のヒーローインタビューには、プロ初ホームランを放った勝又温史選手が登場しました。勝又選手は2回に迎えた1アウト1、2塁の好機で、対するロッテの2番手・坂本光士郎投手の投じた2球目のストレートを振り抜きます。打球はそのまま勢いよく飛び、バックスクリーンに飛び込みました。試合後のヒーローインタビューでは「ビジターと