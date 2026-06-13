大相撲パリ公演が１３、１４日、アコー・アリーナで３１年ぶりに開催される。大関琴桜と小結高安、幕内玉鷲は１２日、会場近くで日本の伝統文化交流イベントに参加した。高安の妻で、演歌歌手の杜このみ（３６）はパリ時間の１３日早朝、自身のインスタグラムを更新。「実は…♡パリに来ています大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました本当にありがたいです