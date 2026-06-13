「ソフトバンク８−１ヤクルト」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・前田悠伍投手は自己最長の７回を投げきって３安打７三振１失点の力投。無傷の４勝目を挙げた。二回、塩見に先制ソロを許したが慌てる素振りはなかった。「あれはカウントを悪くした自分が悪い。しっかり切り替えた。前回の登板（５回１安打１失点で白星、６日のＤｅＮＡ戦）からテンポを大事にすることを意識していました」。５回を終えたとこ