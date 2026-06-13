NHKは13日、放送を予定しているサッカーW杯関連番組について、タイトルや内容を一部変更すると発表した。サッカー日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）がケガのためチームから離脱したことを受けての措置。BSで15日（後11・25）に、総合で26日（前1・20）に放送予定だった「スポーツ×ヒューマン 信じれば道は切り開ける サッカー日本代表・遠藤航」は、タイトルと内容を一部変更するなどして、予定どおり放送する。新タイト