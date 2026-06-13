メジャーリーグ、トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）が9試合ぶりの14号ホームラン！チームメートも驚きの一発でした。岡本選手は初回、2アウト2塁のチャンスで見せました。高々と上がった打球は、レフトスタンドの最上階に飛び込む14号ツーランホームラン。これには、チームメートのゲレーロ・ジュニア選手（27）も口をあんぐり。超特大の一発で、チームの勝利に貢献しました。一方、12日に左膝の炎症のため途中交代と