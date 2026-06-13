気温の上昇とともに動きが活発になるコウモリは、さまざまな病原菌を媒介することでも知られ、警戒心を持つ人も多いかと思います。【調査結果】コウモリが棲みついていると気づいたきっかけは？害虫害獣駆除専門のサービスである「害虫害獣コンシェルジュ」を運営するBEST株式会社が実施したアンケート調査によると、「自宅にコウモリが棲みついていると気づいたきっかけ」として最も多かったのは、「庭やベランダなど屋外で見た（