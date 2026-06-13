地元・三重県の文化やスポーツ地域貢献の分野などで活躍した人に贈られる「三重テレビ大賞」の受賞者が決定し、12日、顕彰式が行われました。今年の三重テレビ大賞には、デフテニス競技で世界を舞台に第一線で活躍する鈴鹿市出身の菰方里菜選手と、松阪市出身の歌人・大辻隆弘さん、そして、度会郡度会町出身でノーベル賞候補とも言われている京都大学の若宮淳志教授の3人が選ばれました。12日の顕彰式では、三重テレビ放送の田中