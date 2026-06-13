670馬力の“マッスルカー”も用意！ステランティスは2026年6月10日（現地時間）、アメリカを代表するマッスルカーブランドであるダッジの、次世代のパフォーマンスモデルとなる新型「チャージャー」の受注を欧州市場で開始しました。2026年で誕生から60周年という大きな節目を迎えるチャージャー。欧州で受注が開始された次世代型は第8世代にあたり、クラシカルなマッスルカーのプロポーションを受け継ぐ2ドアクーペに加え、高