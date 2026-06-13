南九州市の田んぼで小学生が田植えを体験しました。田植えを体験したのは南九州市の高田小学校の全校児童39人です。高田小学校では総合的な学習の時間の一環で地域の人や保護者とともに毎年、コメ作りを学んでいます。（児童）「きゃー」柔らかい泥の感触にはじめは戸惑いながらも丁寧に苗を植えていました。（児童）「楽しかった」（児童）「いつも簡単にコメを食べているけどいざやってみるととても大変だと思った」