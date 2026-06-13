赤ちゃんのハイハイの速さを競う大会が鹿児島市で開かれました。「トータルハウジング杯KYTキバレ！赤ちゃんハイハイ選手権」には生後8か月から12か月の赤ちゃん約400人が出場しました。約4メートルのコースをハイハイで競います。お母さんたちは赤ちゃんのお気に入りのおもちゃなどを使って必死にゴールまで誘います。猛スピードでお母さんのもとへハイハイする赤ちゃんもいれば…泣き出し