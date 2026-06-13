旬のパッションフルーツを多くの人に味わってもらおうと、鹿児島市で販売会が開かれました。開店前から多くの人が訪れた販売会。旬のパッションフルーツを味わってもらおうと、JA県経済連が開きました。2025年は開店から1時間半で完売したため倍以上のパッションフルーツが用意されました。（来場客）「10個買いました。家族に配ろうと思って。（子どもは）まだ食べられていなくて、挑戦してみようかなと