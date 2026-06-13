ゴルフパートナーが発表する中古クラブランキング・パター部門では、1位にオデッセイ『Ai-ONE スクエア 2 スクエア ジェイルバード』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【中古ランキング】トップ10をまとめて発表！オデッセイが6モデルもランクイン!?新旧入り交じるベスト3となった。1位と3位に話題のゼロトルク、その間には