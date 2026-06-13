13日未明、新潟市中央区で飲酒運転のアルコール検査を求められたにも関わらず拒否したとして自称60代の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反(呼気検査拒否)で現行犯逮捕されたのは、自称・住居職業不詳で60代の男です。 男は13日午前4時前、新潟市中央区上大川前通7番町地内で自転車の飲酒運転の調査をするため警察官からアルコール検査を求められたのに、これを拒みました。 警察によりますと、蛇行している