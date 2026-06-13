NAAの住民向け説明会が開かれた千葉県芝山町の役場庁舎＝13日午後成田空港滑走路の新設・延伸を巡り、成田国際空港会社（NAA）は13日、千葉県芝山町で住民向けの説明会を開き、B滑走路（2500メートル）の千メートル延伸を先行させ、2029年度内の供用開始を目指す方針を説明した。町によると、土地の強制収用が可能となる土地収用法の活用検討方針をNAAが示してから、住民向けに説明会を開くのは初めて。非公開の2部制で約40人