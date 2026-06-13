日航ジャンボ機墜落事故から41年となるのを前に、登山道整備に使う丸太を運ぶ群馬県警藤岡署の有志署員＝13日午前、群馬県上野村520人が犠牲となった1985年の日航ジャンボ機墜落事故から8月で41年となるのを前に、現場となった「御巣鷹の尾根」の登山道で13日、群馬県警藤岡署の有志11人が登山道整備に使われる丸太8本を運んだ。海上直也署長（53）は「取り組みを途絶えさせることなく後世に伝え続ける」と誓った。日差しが照