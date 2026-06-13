『BanG Dream! 』Ave Mujicaの豊川祥子や『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』星宮陽花里などで知られる声優・高尾奏音のファースト写真集『高尾奏音1st写真集 一音』が、誕生日の9月10日に発売されることが決定した。あわせて先行カットが公開された。【写真】ショーパン・制服・部屋着姿の高尾奏音公開された先行カットロケ地となったのは、高尾の特技であるピアノにちなんだ、「楽器のまち」・静岡県浜松市。凛とした大