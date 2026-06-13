首都直下地震では、多数の避難者が発生し、避難所が不足することが懸念されている。政府は１２日に改定した基本計画で、マンションなどでの「在宅避難」を促す方針を打ち出した。住民らが訓練などを通じて備えへの意識を高めることが求められる。（池田寛樹、石川貴章）炊き出し「自宅にいられるなら、みんなその方がいい。そのために住民が顔を合わせて話し合う機会が大事だ」東京都足立区のタワーマンション「イニシア千住