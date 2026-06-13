タレント千秋（54）と松嶋尚美（54）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。千秋が過去の子育てを語った。松嶋は「どうやった？子育てのときは。普通に子どもが新生児から手のかかるときはどうしてたの？」と質問した。千秋は「基本シッターさんに預けるのが怖くて、母か、保育園を2カ所掛け持ちして。保育園は1つは普通に夕方までやってる近めの保育園。もうひとつはちょっと遠いんだけど24時