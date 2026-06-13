開発済みの施設があるエリア付近の岩場に掘られたトンネル網を捉えた衛星画像＝2025年11月11日、イラン中部イスファハン/Maxar/DigitalGlobe/Getty Images（CNN）イランはここ数週間、核兵器級に近いウランの貯蔵施設を封鎖する動きを大幅に強化しており、トンネルを意図的に崩落させたり、入り口に地雷を仕掛けたりしていることが分かった。米国の諜報（ちょうほう）に詳しい情報筋5人が明らかにした。情報筋によると、約500キロ