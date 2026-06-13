お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（46）が13日、都内で著書「失恋カルタ」の発売を記念した、トークショーとサイン会を行った。イベント後には報道陣の取材に対応。自身も競技経験者とあって、大のサッカー好きだけに、ワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦のオランダ戦が、日本時間15日早朝と、目前に迫った日本代表への深い愛情を語った。「クラブチームとかを合わせても、やっぱり日本代表が一番好きなんで。日本代表に注目