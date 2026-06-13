夜の街にも「ブーム」がある。ハイブランドのアイテムから『ラブブ』のようなマスコットキャラクターまで、ナイトワーカーはとにかく流行りものが大好きだ。ただTikTokで使用される音源と同等に、ブームは非常に流動的。話題性は1年と続かず、半年後には「ダサい」のレッテルを貼られる。マスコットキーホルダーなど安価なものならまだしも、ハイブランドが右から左だなんて、夜の街でないと起こり得ない驚きの現象だ。そんな中で