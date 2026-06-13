綾瀬はるか（41）と千鳥・大悟（46）の主演映画「箱の中の羊」が順調に客足を伸ばしている。【もっと読む】蒼井優18年ぶり連ドラ主演で「1985年組」の強さ改めて実証 同期には綾瀬はるか＆宮粼あおい今年のカンヌ国際映画祭・長編コンペティション部門にも選出された同映画の公開から3日間の興行成績は、観客動員数が約13万9000人、興行収入は約1億9000万円で、この勢いが続けば興収10億円超えも現実味を帯びてきた。「