◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４Ｘ―３中日（１３日・エスコンフィールド）日本ハムは同点の９回１死、水野がサヨナラ３号ソロを放ち２０１６年の１５連勝以来の９連勝。新庄政権の連勝記録を伸ばした。貯金は今季最多の７。交流戦は１３勝３敗とし、２００７年以来の交流戦Ｖへ望みをつないだ。新庄剛志監督（５４）は試合後、「アンビリバボー。連勝中の時ってこういう勝ち方するんすね」と大興奮。破竹の９連