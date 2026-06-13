サッカーと相撲のコラボに驚きの声が上がっている。日本相撲協会のインスタグラムが１３日までに更新され、「大相撲パリ公演」と題して「義ノ富士と伯乃富士がサッカー・欧州チャンピオンリーグの優勝チームであるパリ・サンジェルマンの本拠地ＰａｒｃｄｅｓＰｒｉｎｃｅｓを訪れました」と報告。写真では大相撲の幕内・義ノ富士と伯乃富士が５月にＣＬ優勝を果たしたフランス１部パリＳＧのホームスタジアムでユニホ