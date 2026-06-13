任期満了に伴い、8月に投開票が行われる長野県知事選挙に立候補を表明している武田良介さんが13日、長野市で事務所開きをしました。長野県知事選に無所属で立候補を表明している武田良介さんは13日、長野市に事務所を開き、集まった支援者の前で決意を語りました。武田良介さん「長野県に生まれ、ずっと暮らしてこられている県民の皆さん、そういう皆さんの思いをこれからしっかり受け止め仕事をし、元気いっぱい頑張りたいという