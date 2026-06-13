ＪＲＡで待望の初勝利をつかんだ６歳馬が?（旧ツイッター）でトレンド上位に浮上した！ネット民の注目を集めたのは阪神１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル）を制した１１番人気のハルオーブ（牡６歳、美浦・武井亮厩舎、父ディーマジェスティ）だった。岩田望来騎手とコンビを組んだハルオーブは１４頭立ての大外枠から五分のスタートを切って後方集団から追走した。９番手で迎えた最後の直線は外から一気にスパ