ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップが１３日、ＭＵＦＧ国立で開催された。Ｊ１清水、Ｊ２磐田、藤枝の静岡県内３クラブからは２監督含めて１４人が参加した。５、６位決定戦ではＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの指揮官を務めたＪ２藤枝の槙野智章監督（３９）が、“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）と同時に選手として出場。夢の共演で、会場を盛り上げた。観客の視線をかっさらったのは、やはりこの男だった。槙野監督は１