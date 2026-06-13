◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会1回戦八重山8―7球陽（2026年6月13日沖縄セルラースタジアム那覇）八重山が延長10回タイブレークでサヨナラ勝ち。2年連続で初戦を突破した。2時間37分の激闘に終止符を打ったのは、8番の福地球児内野手（3年）だ。7―7の10回1死一、二塁。甘く入ったカーブをしぶとく左前に運んだ。人生初という劇打に「チームの役に立ててうれしい」と声を弾ませた。名前の「球児」（きゅうじ）は