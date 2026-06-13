オランダでは街全体をチームカラーのオレンジに染め、W杯の代表チームを後押ししています。【映像】街全体がオレンジ一色に染まるオランダ（実際の様子）醍醐穣リポ「デンハーグの住宅街に来ています。街全体がオランダチームのオレンジ一色に染まっています」オランダ第3の都市デンハーグの住宅街マークトウェグでは、2002年のワールドカップ日韓大会から住宅をオレンジ色に装飾し、代表チームを応援しています。最初に装飾を