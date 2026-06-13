◇陸上・日本選手権第2日名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月13日）男子400メートル障害予選が行われ、京都・洛南高2年の後藤大樹（ごとう・たいじゅ、17）が48秒31をマークして2組1着となり、1996年に為末大が記録した日本高校記録（49秒09）を30年ぶりに更新。今季のU20世界最高記録ともなった。同組となった豊田兼（トヨタ自動車）らを押さえて先頭でフィニッシュ。タイムが掲示されると、会場からどよめきと歓