6月9日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」で、ついに開幕を迎えたワールドカップに出場する各国のスター選手たちについて語った。 ワールドカップ北中米大会が日本時間12日に開幕した。日本代表の活躍への期待が高まる中、2人が注目したのは、かつて代表引退を表明しながらも5大会連続でドイツ代