天皇ご一家は、初めて海外で静養する際、オランダを訪問するなど王室と親密な関係を築かれてきました。陛下と国王の間には「水問題」を通じた交流がありました。【映像】オランダ国王と「水問題」で深めた陛下の交流天皇陛下「水の問題について学ぶことによってそれぞれの国の社会や文化への理解を更に深めることができればと思っています」天皇陛下は2007年から2015年まで国連の「水と衛生に関する諮問委員会」で名誉総裁を務