アメリカのトランプ大統領はベネズエラの犯罪組織、トレン・デ・アラグアの指導者を殺害したと明らかにしました。【映像】トランプ氏が建物の爆破映像を公開トランプ大統領は12日、自身のSNSに緑色の屋根の建物が爆破される映像とともに「私の指示により、アメリカ南方軍は、迅速かつ致命的な軍事攻撃を行い、地球上で最も残虐なテロ組織の一つであるトレン・デ・アラグアの悪名高い指導者、ニーニョ・ゲレーロを殺害した」と