【キーウ共同】国連ウクライナ人権監視団は12日、5月の民間人死傷者は計2037人で、ロシアによる侵攻開始直後の2022年4月以降、月別で最多となったと発表した。昨年5月と比べ93％、今年4月と比べ23％増加した。ロシアが都市部への攻撃を増やしたことが要因だと指摘した。監視団によると、死者が274人、負傷者が1763人だった。ミサイルや無人機を使用した長距離攻撃による死傷者が全体の45％を占め、ほとんどが都市部で発生した