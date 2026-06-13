■これまでのあらすじ夫婦の営みにまで口を出す義父に、妻は我慢の限界だった。義父の言葉にどれだけ傷ついているかを訴えても夫は「親父に何を言っても無駄」と逃げ腰で頼りにならない。夫婦関係がギクシャクするなか、義母から「大切な話がある」と電話があって…。お義母さんは、いつもお義父さんの半歩後ろにいるような控えめな人。私たち夫婦とも付かず離れずの距離を保ってくれて、いい関係を築けていると思っています。その