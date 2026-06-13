南海フェリーはフェリーかつらぎが機関故障のため13日午前10時55分徳島港発の便から14日午前8時25分和歌山港発の便まで上下8便の欠航が決まっています。運航再開のメドは立っていないということです。フェリーあいの運航は予定通り運航しています。詳しくは南海フェリーのホームページでご確認ください。