モーター大手「ニデック」が不正な会計処理をしていた問題で、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき、ニデックに対して資料の提出を命じていたことがわかりました。【映像】ニデック不正会計問題 監視委が資料提出を命令ニデックの不正会計問題をめぐっては、3月に第三者委員会が「多数の会計不正が発見された」と公表しています。関係者によりますと、証券取引等監視委員会は第三者委員会の集めた証拠を入手するた